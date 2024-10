“In passato mi hanno proposto la candidatura a sindaco di Napoli, ma proporsi significa avere una squadra, avere i cittadini che si candidano con te. Qualora qualcuno me lo chiedesse, dovrebbe essere pronto a schierarsi con me ed avere la forza di rinnovare buona parte dell’amministrazione».

Lo ha detto il Deputato dell’Alleanza Verdi-Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, intervenendo a “MattinaLive”, il morning show condotto da Diletta Acanfora in onda su Canale 8.