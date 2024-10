Angelina Mango alla conquista di Napoli: due serate sold out alla Casa della Musica

292 Visite

La città partenopea si prepara ad accogliere uno dei fenomeni musicali del momento. Angelina Mango, reduce dal trionfo a Sanremo e da un tour europeo che ha fatto registrare il tutto esaurito, approda a Napoli per due serate uniche. Il 14 e 15 ottobre, la Casa della Musica di Fuorigrotta ospiterà la cantautrice lucana, legatissima al pubblico napoletano, in un concerto che si preannuncia già come l’evento dell’autunno.

I biglietti per le due date sono andati letteralmente a ruba, a testimonianza dell’affetto che il pubblico partenopeo nutre per la giovane artista. Un successo che trascende i confini nazionali, visto il clamoroso riscontro ottenuto anche oltreoceano, dove il tour europeo di Angelina Mango ha registrato il tutto esaurito in città come Monaco di Baviera, Colonia, Londra e Parigi.

Anche se la scaletta ufficiale non è ancora stata divulgata, è lecito aspettarsi una performance ricca di emozioni e di sorprese. La Mango, infatti, proporrà al pubblico napoletano i brani più amati tratti dal suo repertorio, tra cui l’inconfondibile “La Noia”, vincitrice di Sanremo 2024 e settima all’Eurovision Song Contest.

Napoli, dunque, si prepara a vivere due serate all’insegna della musica e dell’emozione, con Angelina Mango che, ancora una volta, dimostrerà di essere una delle voci più interessanti del panorama musicale italiano.

