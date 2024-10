Pallanuoto, pareggio all’esordio stagionale per il Posillipo contro la neopromossa Florentia

170 Visite

COMUNICATO STAMPA POSILLIPO

Pareggio per il Posillipo, 8-8 con la Florentia, nella gara valevole per la prima giornata del Campionato di Serie A1, disputata questo pomeriggio alla Piscina Scandone.

Il Posillipo, costretto a rincorrere per tutta la gara, riesce a recuperare 3 gol negli ultimi minuti della partita conquistando un prezioso punto. La squadra di Pino Porzio paga la pessima percentuale in superiorità numerica.

Il primo gol della partita è della Florentia con Sordini, in superiorità numerica, pareggia subito Cuccovillo ma Di Fulvio riporta avanti la formazione ospite e Sordini porta il punteggio sull’1-3 al termine del primo tempo.

Segna il Posillipo nel secondo tempo con Rocchino, bravissimo in controfuga dopo aver recuperato palla ma De Mey, per la Florentia, realizza con uomo in più a 3:30 dall’intervallo lungo. Non si segna nei minuti finali, il secondo quarto si chiude sul 2-4.

Nel terzo tempo immediato il gol di Bertoli, prima superiorità a segno per il Posillipo ma Sordini trova due splendidi gol consecutivi per il 6-3 Florentia a metà terzo tempo. La reazione rossoverde è affidata a Rocchino, Milicic accorcia sul 5-6 dopo un’azione rocambolesca ma è Di Fulvio, in superiorità a riportare sul +2 la Florentia. Si va all’ultimo intervallo sul 5-7.

Segna ancora la Florentia con Sordini, in superiorità, il Posillipo non trova il gol fino alla rete di Aiello a 3:30, in superiorità. Torna al gol Cuccovillo mentre viene espulso l’allenatore della Florentia Minetti, Cicali para l’attacco rossoverde, ma Bertoli trova il tap-in del pareggio a 46 secondi dalla fine. Si chiude sul 8-8 la prima giornata di Campionato alla Scandone.

Il Posillipo tornerà in campo sabato prossimo, alle ore 16,00, in trasferta contro il Nuoto Catania.

Dichiarazione Pino Porzio allenatore Posillipo:

“C’è sicuramente grande rammarico. Abbiamo prodotto tanto. Quando conquisti tante espulsioni vuol dire che hai fatto gioco , ma paghiamo troppi errori in fase di transizione, contro la zona, sbagliando sia in parità numerica che in superiorità. Onestamente è già un miracolo aver conquistato un pareggio. In difesa abbiamo fatto abbastanza bene, ma siamo mancati totalmente in attacco. C’è da considerare che era la prima di campionato, c’era emozione ed è stata una settimana particolare. C’è stato troppo timore di prendere iniziative e responsabilità”

C.N. Posillipo – Rari Nantes Florentia 8-8 (1-3; 1-1; 3-3; 3-1)

Posillipo: Izzo, Somma, Angelone, Rocchino 2, Mattiello, Aiello 1, Serino, Cuccovillo 2, Briganti, Bertoli 2, Milicic 1, Saccoia, Spinelli, Valle. All. Porzio

Florentia: Cicali, Chemeri, Stocco, Di Fulvio 2, De Mey 1, Calamai, Hofmeijer, Cardoni, Sordini 5, Benvenuti, Bini, Mancini, Gioia, Bambi. All. Minetti

Arbitri: Severo-Giacchini

Superiorità: Posillipo 4/17, Florentia 4/7

Usciti per Falli: De Mey (Florentia), Mattiello (Posillipo), Di Fulvio (Florentia), Stocco (Florentia)

Note: Espulsi Bini e Saccoia, Espulso per proteste All. Florentia Minetti.

400 spettatori alla Scandone.

Photo Pierpaolo Capano













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright Redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews