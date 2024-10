Adesso c’è la data: il Maximall Pompeii, il centro commerciale più grande del Sud Italia, aprirà il 28 Novembre

361 Visite

Dopo oltre quattro anni di lavori, il 28 novembre 2024 aprirà i battenti il Maximall Pompeii, il più grande centro commerciale del Sud Italia. Situato a Torre Annunziata, a pochi passi dagli scavi archeologici di Pompei, l’imponente struttura si prepara a rivoluzionare lo shopping e il tempo libero nella zona vesuviana.

Con i suoi 200.000 metri quadrati, di cui 50.000 al coperto, il Maximall Pompeii ospiterà oltre 130 negozi, 30 ristoranti, un hotel a 4 stelle, un cinema multisala, un teatro, un auditorium e un parcheggio da 5.000 posti auto. Un vero e proprio polo commerciale e di intrattenimento, progettato per soddisfare le esigenze di residenti e turisti.

L’inaugurazione del Maximall Pompeii rappresenta il culmine di un progetto ambizioso, avviato nel 2020 e rallentato dalla pandemia. L’obiettivo è quello di valorizzare il territorio vesuviano, offrendo un’ampia gamma di servizi e attrazioni e contribuendo allo sviluppo economico della zona. Come ha spiegato il CEO di Irgenre Group, Paolo Negri, “il nostro obiettivo è trattenere i turisti nel territorio, facendoli restare più a lungo e spendere i loro soldi qui”.

Si stima che il centro commerciale creerà circa 2.500 posti di lavoro, una boccata d’ossigeno per un territorio che soffre da tempo di un alto tasso di disoccupazione. Il Maximall Pompeii si presenta così come una grande opportunità per l’economia locale, in grado di attirare nuovi investimenti e di favorire lo sviluppo del turismo

