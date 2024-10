Arresti a Giugliano. Annunziata (Pd): “Alla città serve chiarezza e discontinuità”  

235 Visite

“Alla città di Giugliano serve un segnale politico e amministrativo di grande chiarezza dopo le notizie di estrema gravità emerse a seguito delle ultime indagini. Il PD è da sempre una forza politica molto attenta sulla trasparenza e la legalità. Nell prossime ore, sentito il gruppo consiliare, che lavora con grande impegno in città, ci aspettiamo dal Sindaco Nicola Pirozzi un atto di forte discontinuità, che sosterremo e che evidenzi con forza la necessità di un cambio di passo politico e amministrativo a tutela del buon lavoro avviato in città sulla trasformazione urbana e per un rilancio serio ed efficace dell’Amministrazione di centrosinistra” – è quanto dichiarano in una nota congiunta Francesco Dinacci, commissario del circolo Pd di Giugliano, Gaetano Bocchino, responsabile Enti Locali segreteria metropolitana, e Giuseppe Annunziata, segretario metropolitano del Pd Napoli.