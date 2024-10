Quarto, dramma a scuola: la morte del piccolo Gabriele

1.065 Visite

Si chiamava Gabriele Abbruzzese il bimbo morto stamani a Quarto. Era in classe ed ha avuto un malore durante la ricreazione. I carabinieri della Tenenza di Quarto sono intervenuti presso l’Istituto scolastico “Borsellino”, in via Crocillo, per il decesso di un bambino di 10 anni, G.A.. Inutili i tentativi dei sanitari di rianimarlo. Un’emorragia potrebbe essere la causa del decesso. Il ragazzo pare sanguinasse. Sul posto il pm di turno e il medico legale. Il sindaco di Quarto, per il giorno dei funerali, ha decretato il lutto cittadino.













