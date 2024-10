Valeria Vertaglio, chi era la mamma investita e uccisa mentre accompagnava i figli a scuola

1.056 Visite

Si chiamava Valeria Vertaglio la mamma investita e uccisa in via Brin a Napoli dopo aver accompagnato i figli alla scuola elementare. La donna, 43 anni, stava attraversando la strada in via Brin quando è stata travolta da una Fiat Panda guidata da un 22enne, adesso ricoverato in stato di choc e sottoposto ai test del caso.

Incidente a Napoli: chi è la vittima

Valeria Vertaglio era sposata con Renato Catalano e, dal matrimonio, aveva avuto due figli che frequentano entrambi le scuole elementari.

Tutti insieme, a luglio, erano stati in vacanza a Disneyland Paris. Tutta la famiglia è stata raggiunta dal dramma. Il papà di Valeria, infatti, è stato colpito da malore quando ha saputo della tragica morte della figlia. In questo momento è ricoverato in ospedale.













