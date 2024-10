280 Visite

Sesso in pieno giorno, in pieno centro, nella villa comunale. E’ il segno dei tempi, del degrado, dell’abbandono. Tanto lì, in quella villa, non c’è da anni alcuna forma di controllo: zero telecamere, zero personale. Via Pepe è una delle tante aree della città abbandonata al proprio destino. Ma ora ci sarà sicuramente qualcuno pronto a giustificare anche questo.













