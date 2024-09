Ragazza morta durante l’intervento: indagati 20 medici e infermieri

«Venti dipendenti del Policlinico di Foggia, tra medici ed infermieri, sono indagati per la morte di Natascia Pugliese, la ragazza di Cerignola deceduta lo scorso 4 settembre nella sala operatoria della chirurgia toracica per le complicazioni in seguito ad un incidente stradale avvenuto a Cerignola mentre era a bordo di un monopattino elettrico». Lo scrive la Gazzetta del Mezzogiorno oggi in edicola. La giovane era ricoverata da giugno nell’ospedale del capoluogo dauno. A seguito della morte della ragazza i familiari diedero vita a una reazione violenta, una vera e propria «spedizione punitiva» con i sanitari costretti ad asserragliarsi in una stanza del nosocomio.

Una aggressione in stile “Gomorra” l’ha definita su Facebook la stessa sorella della giovane scomparsa. Proprio per reagire a quella e ad altre aggressioni a personale sanitario verificatesi negli ultimi tempi nel capoluogo dauno e in provincia che ieri si è svolta una affollata manifestazione davanti all’ingresso del Policlinico Riuniti di Foggia convocata dalle sigle sindacali dei medici Anaao Assomed e Cimo-Fesmed cui hanno aderito altre organizzazioni del mondo sanitario e non solo.

Il quotidiano ricorda che quello firmato dal pm della procura di Foggia, Paola de Martino, “è un atto dovuto dalla prassi perché domani è fissata la data di incarico al professor Vittorio Fineschi per eseguire l’autopsia sul corpo di Natascia Pugliese e accertare le cause del suo decesso». In questo modo gli indagati avranno la possibilità eventualmente di nominare un consulente di parte «che potrà assistere alle operazioni durante l’esame autoptico. Le parti offese, e cioè la famiglia Pugliese, sono difese dall’avvocato Francesco Santangelo che ha chiesto che si faccia chiarezza sulle cause della morte. Il reato ipotizzato – continua il quotidiano – è quello di omicidio colposo ovvero, ma è da accertare, se le persone coinvolte hanno ‘cagionato o cooperato nel cagionare, per colpa, il decesso di Natascia Pugliese annettendo o omettendo prestazioni sanitarie con riferimento al periodo che va dal 16 di agosto fino al giorno del decesso'”.