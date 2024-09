Napoli Stella: hanno 15 e 16 anni e sono su uno scooter. Carabinieri sequestrano pistola scacciacani e indumenti

240 Visite

sE’ da poco passata la mezzanotte e i militari intravedono due sagome su uno scooter Sym Symphony. Chi è in sella al longilineo mezzo su due ruote assume un atteggiamento guardingo e la poca luce non permette inizialmente ai militari di capire che si tratta di 2 giovanissimi. Hanno 15 e 16 anni e non oppongono resistenza al controllo.

Durante l’identificazione però, un carabiniere scorge un’arma. La pistola, dopo si accerterà che si trattava di una scacciacani calibro 8, è sul poggiapiedi. Scatta la perquisizione.

Nel sottosella vengono rinvenuti e sequestrati 2 giacche a vento di colore scuro, 1 cappellino e 2 paia di guanti. Il sequestro lascia poco spazio all’immaginazione ma al momento, indagini permettendo e che proseguono, resta solo quella. Indumenti e arma vengono sequestrati. I due minorenni vengono denunciati e affidati ai rispettivi genitori. Famiglie perbene, persone normali.













