La voce del cittadino. Via Vallesana e quella chiusura non più tollerabile

Gentile Direttore, in assenza di comunicazioni decenti in merito da parte di questa amministrazione comunale, possiamo rivolgerci solo al suo giornale per sapere qualcosa sull’ormai biennale interruzione di via Vallesana. Strada che dava sbocco a un notevole flusso di auto. Qualcuno dice che sia stata chiusa per sicurezza ma quale sicurezza? Visto che comunque vengono lasciate in sosta delle auto di residenti?

Mariolina (Marano)

Cara Mariolina, il Comune nelle prossime ore ratificherà un accordo con i privati che sostengono di aver subito un danno, derivante da un’infiltrazione idrica, al loro edificio. Per la modica cifra di circa 200 mila euro. Dopo questo passaggio, la situazione, forse, si sbloccherà. Forse.

