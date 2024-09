Grumo Nevano: Revenge porn dopo una relazione extraconiugale. Carabinieri arrestano l’uomo

301 Visite

Una relazione extraconiugale terminata in malo modo e il revenge porn che dura da 8 mesi.

Siamo a Grumo Nevano e una donna chiede aiuto ai carabinieri della locale stazione. Racconta tutto e spiega ai militari di aver avuto una relazione extraconiugale e che da 8 mesi il suo ex amante le chiede soldi.

Lui ha delle foto intime che li ritraggono e minaccia la donna di darle a suo marito qualora non voglia dargli denaro. La cessione avviene saltuariamente ma è sempre puntale.

La vittima è in caserma quando arriva una telefonata sul suo smartphone. É il suo aguzzino e pretende mille euro.

Li vuole il prima possibile altrimenti saranno guai per la donna.

I carabinieri ascoltano in diretta e consigliano alla vittima di accettare ogni condizione: il servizio ad hoc è organizzato.

L’appuntamento è previsto nel pomeriggio in un distributore di benzina di Casandrino. All’incontro però ci sono anche i carabinieri che bloccano l’uomo e lo arrestan













