Jon Bon Jovi salva una donna dal suicidio convincendola a non buttarsi da un ponte

192 Visite

Martedì 10 settembre Jon Bon Jovi si è reso protagonista di un salvataggio. Durante le riprese di un video sul John Seigenthaler Pedestrian Bridge di Nashville , l’artista ha notato una donna intenta a compiere un gesto estremo. Il cantautore statunitense si è avvicinato riuscendo a metterla in salvo. L’account X della polizia della città ha condiviso la notizia.

La polizia di Nashville ha diffuso le immagini del salvataggio effettuato da Jon Bon Jovi, visibile in apertura. Martedì 10 settembre, durante le riprese di un videoclip, il cantante e una persona del suo staff hanno notato una donna intenzionata a lanciarsi dal ponte John Seigenthaler Pedestrian Bridge. Come visibile dal filmato, la coppia si è lentamente avvicinata alla donna riuscendo a convincerla a mettersi in salvo sul marciapiede. Sconosciuto il contenuto della conversazione dalla durata di circa un minuto.