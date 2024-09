Raggi: “M5S torni a idea originale. Meloni? Diversa da me ma tenace”

77 Visite

“Sono entrata nel Movimento, nel 2010-2011, quando rappresentava un’idea diversa di fare politica. Proviamo a fare politica mettendo insieme le buone idee e superando determinate ideologie e cerchiamo di lavorare concretamente per il benessere dei cittadini. Io ho deciso di entrare in politica per quel progetto, in quello mi riconosco. Se avessi voluto fare politica per fare politica forse sarei entrata in un partito. Io ho fatto una scelta diversa. Il Movimento nasce come idea, come metodo, come possibilità e io credo che oggi ci sia bisogno di tornare a quel metodo e a quel laboratorio, altrimenti si diventa solo la brutta copia degli altri partiti”. Così Virginia Raggi, ex sindaca di Roma ed esponente del M5S, nel corso della puntata di ‘A casa di Maria Latella’ che andrà in onda domani sera, alle 23 su Raitre.













