“La Due Comuni, insieme per Telethon”

I Comuni di Somma Vesuviana e Sant’Anastasia insieme per Telethon in una maratona podistica che si terrà domenica 15 settembre 2024 e che vedrà la partecipazione di oltre 500 atleti per una gara su un percorso di 10 chilometri, inserita nei calendari regionali Fidal. Nella stessa giornata, e sempre all’insegna della solidarietà al fianco di chi lotta contro le malattie rare, sarà organizzata una passeggiata amatoriale di 3 chilometri, aperta a tutti.

I dettagli della manifestazione, giunta alla quarta edizione, saranno illustrati ai giornalisti nel corso di una conferenza stampa che si terrà mercoledì 11 settembre 2024 alle ore 11.30 presso Sala del Consiglio Metropolitano, Complesso Monumentale di Santa Maria la Nova a Napoli alla quale porterà i saluti il vicesindaco della Città Metropolitana di Napoli, ing. Giuseppe Cirillo.

Alla conferenza stampa, introdotta da Tancredi Cimmino Coordinatore Volontari Telethon, interverranno: i consiglieri della Città Metropolitana di Napoli Giuseppe Sommese e Giuseppe Nocerino, Salvatore Di Sarno Sindaco del Comune di Somma Vesuviana, Carmine Esposito Sindaco Comune di Sant’Anastasia, Biagio Simonetti Sindaco Comune di Ottaviano, Michele Sepe Sindaco Comune di San Giuseppe Vesuviano, Antonio Brando Governatore Rotary distretto 2101, Nicolina Cristina Sorrentino Ricercatrice Istituto Telethon di Genetica e Medicina (TIGEM) di Pozzuoli e Raffaele Cerciello Presidente ASD Amatori Vesuvio.













