Tragedia a Napoli, muore folgorato il neomelodico Carmine Diamante: aveva 35 anni

Un grave lutto ha colpito il mondo della musica neomelodica in Campania. Il cantante Carmine Diamante, 35 anni, originario del quartiere Ponticelli di Napoli, è deceduto in seguito a un incidente domestico avvenuto a Castel Volturno, nel Casertano. Secondo le prime ricostruzioni, Diamante sarebbe rimasto folgorato mentre si trovava nell’abitazione della madre. Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorsi del 118, per il giovane artista non c’è stato nulla da fare. Le circostanze esatte del dramma sono ancora in fase di accertamento.

Diamante, sposato e padre di due bambini, era molto popolare anche sui social network, in particolare su TikTok e Instagram, dove aveva un seguito considerevole di fan. La notizia della sua improvvisa scomparsa ha profondamente scosso i fan ed i followers che lo seguivano da tempo ormai, generando un’ondata di messaggi di cordoglio e incredulità.













