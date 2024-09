Centro storico di Pozzuoli sold out per la prima mini notte bianca

141 Visite

Pozzuoli. Centro storico sold out e tanto entusiasmo: la mini notte bianca di Pozzuoli è stata un successo. Con i negozi aperti fino a mezzanotte a fare da cornice, in piazza della Repubblica è andata in scena la seconda fiera di HobbArt, manifestazione che raccoglie oltre quaranta hobbisti di Pozzuoli, primo comune dell’area flegrea ad istituzionalizzare la figura artigianale attraverso un apposito tesserino. Nel segno della creatività e dell’originalità i piccoli artigiani hanno dato vita alla mostra negli stand allestiti in piazza con monili, dolciumi, oggetti da collezione, articoli per bambini ed opere d’arte che hanno richiamato l’attenzione di giovani, adulti e di intere famiglie.

«È stata una serata magica, tanta gente è tornata a popolare il centro storico di Pozzuoli, segnale forte che la città è viva e sta imparando a convivere con il fenomeno del bradisismo – spiega l’assessore alle attività produttive Titti Zazzaro – Il successo di questo evento, inoltre, riconsegna una maggiore responsabilità a tutti noi amministratori, ovvero che dobbiamo lavorare per istituzionalizzare momenti di questo genere perché i puteolani questo vogliono: una città viva e ricca di eventi. E il nostro impegno va proprio in questa direzione. Ringrazio come sempre per il supporto Aldo Marcellini con Unimpresa, il sindaco Gigi Manzoni che ha dato manforte alla riuscita della fiera, il partito di Europa Verde Pozzuoli, gli hobbisti che in città diventano sempre più numerosi, i commercianti che hanno partecipato con entusiasmo capendo l’importanza dell’evento, come nel caso di quelli di via Cosenza, i sindacati di categoria, e gli uffici comunali dell’Annona».

La mini notte bianca è stata a costo zero per l’amministrazione comunale, un esempio di commercio virtuoso che ha permesso di tenere vivo il centro storico consentendo alle attività commerciali di restare aperte oltre il consueto orario di chiusura.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews