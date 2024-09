Schillaci, l’eroe delle notti magiche ricoverato in gravi condizioni

336 Visite

Il mondo del calcio in ansia per Salvatore ‘Totò’ Schillaci, l’eroe delle Notti magiche ai Mondiali di Italia ’90, ricoverato in gravissime condizioni all’Ospedale Civico di Palermo. Sessant’anni il prossimo 1° dicembre, l’ex bomber bianconero, oltre che di Messina, Inter e Jubilo Iwata, 16 presenze e 7 centri con la Nazionale azzurra, sei dei quali proprio nella sfortunata Coppa chiusa al terzo posto dagli uomini di ct Vicini, combatte da tempo con un brutto male.













