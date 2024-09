Conte ancora contro Grillo: “Non resto se tra noi c’è un sopraelevato”

210 Visite

Sono due le costanti dell’estate: il grande caldo che avvolge l’Italia e le diatribe interne al Movimento 5 Stelle che si prendono la scena del dibattito politico nostrano. Mentre le alte temperature stanno per abbandonare il nostro Paese, i malumori tra i 5s sono solo alle fasi iniziali: la fase costituente, che avrebbe dovuto compattare la galassia gialla, è invece l’ennesima occasione che mette in risalto tutte le divergenze tra Giuseppe Conte e Beppe Grillo. I rapporti sono ormai gelidi, tanto che l’ex presidente del Consiglio ha fissato dei paletti ben precisi per la sua permanenza alla guida dei pentastellati: lo spettro della scissione è sempre presente e il fu avvocato del popolo alza ancora di più il tiro.

Conte, intervenuto in occasione della festa de Il Fatto Quotidiano, è stato interpellato sulla complicata convivenza con il garante. Ha ribadito che la sovranità appartiene agli iscritti, che vantano un potere assoluto rispetto a qualunque componente del Movimento. “ Io non accetterò mai di vivere in una comunità in cui c’è un soggetto sopraelevato rispetto alla comunità stessa perché è antidemocratico, ma se passasse questo principio io non potrei mai esserci “, ha detto a chiare lettere il presidente dei 5 Stelle.

Parole che suonano come un avvertimento ben preciso: è pronto a fare un passo di lato qualora Grillo dovesse imporsi come protagonista esclusivo del M5S, anche al di sopra degli iscritti. Quanto a una possibile scissione, Conte ha parlato di una prospettiva che non è stata immaginata e che sarebbe elemento di sorpresa: “ Sarebbe la massima contraddizione, quella più radicale del Movimento “.

I rapporti con Beppe Grillo

Il leader 5S ha fatto sapere che di recente non si è più sentito con il comico genovese: “ Evidentemente deve andare così “. Ora il Movimento deve muoversi tra due fuochi: cercare di rilanciare la propria azione senza però snaturarsi ulteriormente. Da parte di Conte è arrivata una bordata a chi sostiene la necessità di restare ancorati ai pilastri su cui è nato il Movimento: “ Il tema è che ora dobbiamo interpretare non i bisogni di 15-20 anni fa ma quelli di oggi, capire come interpretare la società di domani “.













