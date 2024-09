Neres choc: la dinamica della rapina

607 Visite

Neres, naturalmente, ancora comprensibilmente turbato dopo la rapina subita al termine della partita che ha visto il Napoli battere con il punteggio di 2-1 il Parma. Nelle prossime ore, secondo quanto riporta l’edizione on line del quotidiano La Repubblica, l’attaccante ex Benfica sporgerà denuncia e ha chiesto l’aiuto delle telecamere al fine di poter individuare i colpevoli. Il nuovo acquisto era stato uno dei protagonisti della vittoria degli azzurri, provocando l’espulsione del portiere avversario e regalando ad Anguissa l’assist per il gol decisivo.

La moglie del calciatore ha condiviso attraverso Instagram dettagli inquietanti sull’incidente, rivelando che Neres si è scusato con i fan presenti. La situazione è emersa in seguito a un violento attacco subito mentre lasciava lo stadio, dove due uomini armati, in sella a una motocicletta, hanno agito in modo audace e provocatorio.

Il momento della rapina

Nella serata che ha seguito il match, la situazione si è rapidamente deteriorata. Mentre David Neres stava per lasciare lo stadio, ha vissuto un momento di grande paura. Due uomini sono arrivati in motocicletta, approfittando della confusione post-partita per avvicinarsi al veicolo del calciatore. Nonostante non fosse in zona isolata, l’azione si è rivelata fulminea e letale per la tranquillità del momento. Gli aggressori, armati di pistola, hanno rotto il finestrino dell’auto.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews