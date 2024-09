Cadavere trovato a Pianura era 20enne legato a criminalità locale

971 Visite

È stato identificato, dalla Squadra mobile di Napoli, il cadavere trovato durante le operazioni di spegnimento dell’incendio scoppiato in via Torre Poerio, nel quartiere Pianura, che ha interessato delle sterpaglie in una campagna in stato di abbandono della zona.

Si tratta di un ventenne del posto, con un piccolo precedente, nessuna condanna, ritenuto legato alla piccola criminalità locale.

È ritenuto dagli investigatori verosimile che le fiamme siano state appiccate per rendere irriconoscibile il corpo e non è ancora chiaro se i tre colpi d’arma da fuoco riscontrati sulla salma siano stati esplosi nel luogo del ritrovamento.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews