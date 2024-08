Salis, il collaboratore che incita all’odio e la fascinazione per chi picchia i poliziotti. Divampa un’altra polemica

145 Visite

La “fascinazione” per i manganellatori dei poliziotti (“pupazzi della Meloni”). Poi l’”entusiasmo” per il rogo del fantoccio della premier in piazza. Ne ha fatte troppe il portaborse di Ilaria Salis, Mattia Tombolini. Del resto il curriculum “esemplare” dell’editore di Zerocalcare è tutto sui suoi profili social. Tutti atteggiamenti da lui enfatizzati su Fb quasi come medaglie. L’incitazione all’odio politico non è più tollerabile. Di fronte alle tante “bravate” del collaboratore “perfetto” della neoparlamentare, Fratelli d’Italia reagisce. E dovrebbero farlo anche gli sponsor della Salis. Coloro che ne hanno sostenuto la candidatura dovrebbero sentirsi in imbarazzo per queste uscite violente del collaboratore “scelto”.

Foti: “Il collaboratore di Salis si dimetta. Bonelli e Fratoianni gli revochino l’incarico”

“La mela non cade lontano dall’albero– interviene Tommaso Foti-. Non stupisce, infatti, che Ilaria Salis, candidata al Parlamento europeo dal duo Bonelli-Fratoianni per sottrarla, come è accaduto dopo la sua elezione, alla carcerazione cui era sottoposta in Ungheria essendo accusata di avere commesso gravi reati, abbia scelto, secondo un quotidiano, un collaboratore al Parlamento europeo in linea con il suo modo di agire”.













