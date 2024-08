Piantedosi boccia lo Ius Scholae: “L’Italia è il Paese che dà più cittadinanze in Europa”

208 Visite

Il ministro dell’interno, Matteo Piantedosi, dalla platea del Meeting di Rimini, manda un messaggio chiaro e preciso alla sinistra e a quanti pensano che in Italia ci sia un problema di Ius soli e Ius Scholae. Conferma che l’Italia è al primo posto, nel Vecchio Continente, per numero di cittadinanze concesse agli stranieri, e ricorda che il nostro ordinamento già prevede, nei fatti, in alcuni casi, l’applicazione della misura.

Piantedosi: “Siamo avanti del doppio rispetto a Francia e Germania”

“Siamo al primo posto per concessioni di cittadinanze in Europa, arriviamo quasi al doppio di paesi come Germania e Francia”, ha detto il titolare del Viminale. “Checché se ne dica, la nostra legislazione è quella che consente il maggior numero di concessioni di cittadinanza in tutta Europa” ha proseguito il ministro.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews