Napoli, divieto di balneazione in 4 zone

Niente bagni. Almeno per il momento, a Napoli. In seguito ai periodici prelievi dell’Arpac, con ordinanza sindacale, è stato disposto il temporaneo divieto di balneazione nelle aree marino costiere, a Napoli, per i punti: «Donn’Anna», «Lungomare Caracciolo», «Pietrarsa», «Via Partenope».

«Gli sforamenti dei parametri di verifica rilevati da Arpac in seguito ai controlli del 20 agosto sono certamente dovuti alle grandi piogge dei giorni precedenti. Piogge che sono avvenute dopo molti giorni di secca e che hanno trascinato di tutto verso il mare. Infatti gli sforamenti sono avvenuti anche in zone prive di scarichi fognari e dove generalmente il giudizio sui prelievi da parte di Arpac è “eccellente”» si legge in una nota del comune.













