Caserta, porta il cellulare in assistenza e le svuotano il conto in banca: 87mila euro

Tutto è nato da un guasto al cellulare, che una donna, originaria dell’est Europa, ha portato in un centro di assistenza a Caserta. Dopo l’amara scoperta del conto svuotato di 87mila euro. Per questa spiacevole vicenda il pubblico ministero Danilo De Simone, della Procura di Napoli, ha emesso l’avviso di conclusione delle indagini preliminari nei confronti di 4 persone che rischiano di finire sotto processo. Gli indagati rispondono, a vario titolo, di frode informatica, accesso abusivo ad un sistema informatico e ricettazione.

La dinamica dei fatti

Secondo quanto accertato dalla Procura partenopea, la vittima avrebbe portato il proprio smartphone in assistenza per delle riparazioni. Il tecnico sarebbe riuscito ad introdursi all’interno del sistema informatico di Banca Intesa e nell’account personale della donna. Una volta entrati in possesso dei codici di accesso dal conto sarebbero partiti bonifici per 77mila euro ma anche sarebbero stati effettuati acquisti online per 10mila euro. Uno degli indagati avrebbe effettuato anche due bonifici a una concessionaria d’auto come acconto per l’acquisto di una Bmw X6, poi rivenduta poco dopo.