Altro che resa, parte il piano “Dibba” per stroncare Conte

180 Visite

Altro che resa. Grillo prepara il «Vaffa» a Conte e parte col piano b o meglio con quello «Dibba». Il ritorno dell’intramontabile Di Battista, tra i Meet Up, sembra essere assodato. La raccolta firme per lo Stato di Palestina, d’altronde, era già un chiaro segnale a riguardo. La fumata bianca, comunque, sarebbe arrivata dopo l’ultimo post di Beppe, particolarmente apprezzato dal fedele Alessandro. Secondo rumors a 5 Stelle, non vedeva l’ora che si arrivasse allo scontro totale. Motivo per cui mette in pausa i reportage per il mondo e chiama l’ex mentore.

Tra i due una telefonata, durata circa due ore. Sconosciuti i contenuti del colloquio. I due, comunque, si sarebbero dati appuntamento per venerdì a Riva Ligure, dove l’ex parlamentare presenterà un libro. Il dormiente Dibba, intanto, come prima azione da futuro leader, effettua uno scambio di battute con l’amica Virginia. L’ex fascia tricolore della capitale gli avrebbe garantito il massimo supporto, pur di sbarazzarsi di chi le ha tolto la scena. Qualcuno già parla di nuovo tandem. I due, intanto, si sarebbero attivati per dare il massimo apporto al fondatore affinché porti a compimento la sua rivoluzione. Nella serata di martedì, si sarebbe tenuta una cena segretissima in un noto ristorante romano. Non ci sono scatti della tavolata, ma alcuni camerieri dicono di aver intravisto diversi big della galassia pentastellata. Tra questi l’ex ministra per il Sud Barbara Lezzi e Nicola Morra, già a capo della Commissione parlamentare Antimafia.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews