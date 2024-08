Marano, convalidato l’arresto di Baiano: ora è ai domiciliari. Fu preso durante la cattura del latitante Cesaro

1.153 Visite

E’ stato convalidato l’arresto di Luigi Baiano, alias Caramella, arrestato nei giorni scorsi assieme al latitante Pasquale Cesaro, broker del narcotraffico. I due furono scovati dai carabinieri di Castello di Cisterna in un villino di via De Filippo, nella zona collinare di Marano, a due passi dalla villa bunker di Giuseppe Polverino. Baiano è attualmente ai domiciliari ed è indagato per procurata inosservanza della pena. Da quanto si apprende, la villa in cui si nascondeva Cesaro sarebbe stata data in fitto da una persona non vedente.













