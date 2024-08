Accoltellato il padre di Lamine Yamal, stella del Barcellona. È in gravi condizioni

536 Visite

Il padre del giovane calciatore Lamine Yamal, stella della Spagna e del Barcellona, è stato accoltellato ed è ricoverato in condizioni gravi. Lo riporta il quotidiano spagnolo ‘La Vanguardia‘, secondo cui Mounir Nasraoui è stato accoltellato più volte in un parcheggio a Mataro dopo una lite con alcuni uomini mentre portava a spasso il cane, che poi sono tornati ad aggredirlo. Secondo il quotidiano sono già stati effettuati alcuni arresti. L’aggressione è avvenuta nel quartiere Rocafonda di Mataro, a circa 30 chilometri a nord di Barcellona, dove Yamal è cresciuto e dove vivono ancora il padre e la nonna. Nasraoui – fortunatamente – non sarebbe in pericolo di vita.













