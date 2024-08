Osimhen-Chelsea, fumata nera: il nigeriano vuole solo il PSG. Napoli bloccato su mercato

350 Visite

Nelle ultime ore si era fatta insistente la voce che voleva Victor Osimhen in maglia Blues: al Napoli, quale contropartita, il cartellino di Romelu Lukaku più un cospicuo conguaglio economico da destinare al mercato.

La Gazzetta dello Sport, però, fa sapere che la trattativa tra il nigeriano ed il Chelsea si sia arenata con l’attuale pallone d’oro africano disposto a partire solo con destinazione Parigi. D’altronde, al momento, nessun club si è avvicinato alla cifra di 130 milioni di euro, valore della clausola contrattuale del numero 9 azzurro.

La mancata cessione di Osimhen continua, così, a bloccare il mercato azzurro: Lukaku aspetta l’affondo decisivo del Napoli, con Manna a Londra per cercare di sbloccare la trattativa; intanto il ds partenopeo, dopo aver “scaricato” Brescianini (sembrerebbe infatti che, pur apprezzando le doti tecniche del classe ’99, si voglia optare per un profilo più esperto) tenta di chiudere per Gilmour e McTominay.

Intanto in uscita Natan (vicino l’accordo col Betis Siviglia), Gaetano, Cajuste e Folorunsho (promesso sposo alla Lazio con un affare da 12 milioni di euro)













