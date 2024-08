Bomba contro pizzeria a Monterusciello. La condanna dell’assessora alle attività produttive “Episodio preoccupante. Vicini a chi è vittima della criminalità”

288 Visite

Pozzuoli. In merito all’episodio avvenuto nel quartiere di Monterusciello, dove un ordigno nella notte è stato fatto esplodere davanti alla pizzeria “È tutta n’ata storia”, in via Giovanni Verga, è intervenuta l’assessora alle attività produttive del comune di Pozzuoli, Titti Zazzaro.

“Siamo davanti a uno spregevole episodio che va condannato senza se e senza ma. – ha detto Zazzaro – In attesa delle indagini da parte dei carabinieri della Compagnia di Pozzuoli, che da questa notte stanno lavorando senza sosta per chiarire matrice e dinamica dell’evento, sento il dovere di esprimere la mia vicinanza alle persone colpite. Fatti del genere minano il vivere civile e noi tutti dobbiamo fare fronte comune per contrastare ogni forma di criminalità”.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews