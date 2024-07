Renzi “risvolta” a sinistra e il partito è in rivolta. “Tradito l’elettorato”

70 Visite

La virata a sinistra di Matteo Renzi non piace alla base, che ricorda al leader che per cambiare la linea del partito serve un congresso. Di più, che ricorda a leader di essere stato lui per primo a indicare quella come la sede giusta per decidere la linea futura, salvo poi tirare il freno a mano e dire che della decisione di incaricherà l’Assemblea nazionale, dopo il famoso abbraccio con Elly Schlein alla partita del cuore. L’altolà all’ipotesi, blandamente mascherato dietro una questione di metodo, è arrivato con una lettera inviata ai vertici di Italia Viva da amministratori e dirigenti, che a questo punto chiedono che il congresso sia indetto entro il 2024.La rivolta di Italia Viva contro la virata a sinistra di Renzi: “Serve il congresso”

“Chiediamo all’Assemblea Nazionale di Italia Viva di indire entro l’anno 2024 un congresso aperto e democratico per decidere la linea politica del partito e per dare la possibilità a tutti gli iscritti di esprimersi. Chiediamo inoltre di lasciare aperto il tesseramento fino al 30 novembre per dare la possibilità a tutti gli iscritti di rinnovare la tessera e ai simpatizzanti ed elettori di iscriversi per partecipare al congresso”, si legge nella lettera.













