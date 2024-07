Mosca, esplode un’auto: “E’ un attentato”

183 Visite

Una Toyota Land Cruiser è esplosa vicino a un edificio residenziale in via Sinyavinskaya, nel nord di Mosca, quando un uomo e una donna vi sono saliti a bordo. Entrambi sono rimasti feriti, hanno riferito i servizi operativi alla agenzia di Stato Tass.

La causa dell’esplosione è stata la detonazione di un ordigno esplosivo non meglio specificato. L’esplosione è avvenuta quando un uomo e una donna sono saliti su una Toyota Land Cruiser parcheggiata. L’uomo ha perso i piedi e la donna ha riportato ferite da schegge. Le vittime sono state ricoverate in ospedale. Altre cinque auto vicine sono rimaste danneggiate. Si tratterebbe di un attentato ma non ci sono ancora conferme ufficiali da parte delle autorità moscovite sull’identità delle vittime













