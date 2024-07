Scampia piange Roberto e Margherita, vittime del crollo

322 Visite

Sono Roberto Abbruzzo, 28 anni, macellaio della zona, sposato e padre di una bimba piccola, e Margherita Della Ragione, di 35 anni, le vittime del crollo di ieri sera. Resta ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Cardarelli un’altra ragazza di 25 anni: nello stesso nosocomio sono state portate anche altre due donne, ma le loro condizioni non sarebbero tali da lottare per la vita. Tra gli altri feriti c’è un 28enne, portato all’ospedale San Paolo di Fuorigrotta, due donne di 35 e 54 anni che si trovano Pronto Soccorso del Cardarelli: le loro condizioni sarebbero meno gravi. I bimbi feriti con traumi ed attualmente ricoverati sono 7 ed hanno un’età compresa tra gli 8 ed i 2 anni. Complessivamente, dunque, il bilancio del crollo sale a 2 morti e 13 feriti.













