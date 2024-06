Tragedia Natisone, individuato il corpo di Cristian

236 Visite

E’ stato individuato dai vigili del fuoco, ma non ancora recuperato, un corpo nel fiume Natisone, presumibilmente l’ultimo ragazzo disperso nella tragedia nella quale sono morte anche due ragazze travolte dalle acque. I vigili del fuoco hanno individuato il corpo in una forra ormai libera dell’acqua a valle del punto in cui sono state trovate senza vita le altre due vittime. Cristian, insieme alla fidanzata e a un’amica, erano stati trascinati dall’onda di piena il 31 maggio scorso.













