Assistenza disabili, chiude il centro sociale “Armonie”. “Tempi troppo lunghi per i pagamenti degli enti”

Con profondo rammarico, dopo anni di onorato servizio a favore di tantissimi ragazzi e ragazze disabili, siamo costretti ad annunciare la chiusura del Centro Sociale Polifunzionale “Armonie”. Un centro che per tantissimi anni è stata la casa accogliente per tantissimi ospiti disabili che hanno percorso con noi da pochi giorni a tanti anni, conquistando ogni giorno dignità ed autonomia. Abbiamo svolto questo lavoro sempre con amore, perché ciò che ci spingeva e ci ha spinto fino ad oggi a continuare è solo l’amore per i nostri ragazzi e le nostre ragazze. Da tempo l’Ambito Territoriale e i Comuni non provvedono a pagare il servizio e a fronte di tanti anni di lunghe attese, promesse e rimandi purtroppo non possiamo più reggere e garantire un servizio di qualità ai nostri ospiti. Chiudiamo pertanto perché è diventato insostenibile continuare a lavorare senza percepire il minimo compenso per le attività e per i dipendenti impiegati nel servizio. Ciò che è ancora più vergognoso è il completo disinteresse dell’Ambito e degli Enti Locali verso la nostra realtà e verso la disabilità. Un’Ambito fantasma su un territorio sempre più martoriato. Le famiglie non possono farcela da sole e l’ambito dovrebbe avere la sensibilità di proteggerle ed aiutarle. Un servizio con il nostro è sicuramente essenziale perché mira a rendere autonomi ragazzi e ragazze pieni di potenzialità nascoste che vanno sollecitate ogni giorno. Purtroppo per i burocrati che gestiscono ambito e comuni si tratta solo di un servizio che nessuno vuole impegnarsi a portare avanti. Non sappiamo che fine faranno le famiglie e gli ospiti del centro Armonie, ma purtroppo non possiamo più andare avanti senza essere ascoltati. Non speriamo nemmeno più in un confronto costruttivo, più volte invocato e mai ottenuto. Non vogliamo più essere presi in giro. Abbiamo reclamato a gran voce il rispetto dei nostri diritti e di quelli dei nostri ragazzi, ma nessuno ha voluto consapevolmente ascoltarsi. Se avete una coscienza, un giorno dovrete dare conto di questo vostro atto di assoluta insensibilità umana.

