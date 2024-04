Napoli-Frosinone, Politano torna tra i titolari

78 Visite

Calzona senza lo squalificato Ngonge, tornerà Politano dal 1′ a comporre il tridente con Osimhen e Kvatatskhelia. In difesa è out Mathias Olivera per infortunato, sulla sinistra ci sarà Mario Rui. A centrocampo, con Anguissa e Lobotka, Zielinski in netto vantaggio su Traore. Di Francesco rischia di dover fare a meno di Monterisi, in difesa ci saranno Okoli e Romagnoli. Scontata la presenza a centrocampo di Mazzitelli e Barrenechea, mentre nel tridente offensivo con Soulé e Reinier, Cheddira è favorito su Kaio Jorge.

Probabile formazione Napoli (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Calzona.

Probabile formazione Frosinone (3-4-2-1): Turati, Okoli, Romagnoli, Bonifazi, Zortea, Barrenechea, Mazzitelli, Valeri, Soulé, Reinier, Cheddira. All. Di Francesco.

Dove vedere Napoli-Frosinone in tv

La partita tra Napoli e Frosinone verrà trasmessa in co-esclusiva sia su DAZN sul canale 214 del satellite che su Sky sui canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4k (213) e Sky Sport (251). Per vedere la gara in tv è possibile collegare la propria smart tv a internet ed effettuare l’accesso sull’applicazione della piattaforma. Se non si ha una smart tv è possibile installare l’app su tutte le console da gioco come Playstation e Xbox o dispositivi come Amazon Fire Stick, Timvision Box, Google.













