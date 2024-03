Meloni sbotta sul caso Bari: “Ispezione sacrosanta, si sarebbe fatta in qualsiasi comune d’Italia”

73 Visite

Il centrodestra continua a chiedere il coinvolgimento della Commissione Antimafia nell’inchiesta di Bari. Commissione che mercoledì nell’ufficio di presidenza potrebbe decidere, su input degli esponenti della maggioranza, di audire sia il presidente della Regione Puglia, Emiliano, che il sindaco del capoluogo De Caro. Oggi la premier Giorgia Meloni ha difeso l’operato del Viminale. «Penso che le accuse rivolte al ministro Piantendosi siano francamente vergognose. Penso che il ministro abbia agito correttamente. L’accesso ispettivo che è stato disposto dal ministero dell’Interno non è – ha sottolineato – pregiudizialmente finalizzato allo scioglimento: è una verifica che va fatta. Ed è esattamente la stessa misura che sarebbe stata utilizzata nei confronti di qualsiasi altro comune». Ed ancora: «Le accuse di utilizzare politicamente queste misure le reinvio al mittente. Noi non abbiamo fatto nessuna forzatura. Avremmo fatto una forzatura se non avessimo disposto un accesso ispettivo».













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews