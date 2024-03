Malattia X, l’ultimo (eccessivo) allarme per il nuovo virus

55 Visite

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha sollevato un allarme importante riguardo a una potenziale minaccia per la salute globale: la cosiddetta “Malattia X”. Questo agente patogeno sconosciuto potrebbe emergere in futuro e causare una grave epidemia o pandemia che potrebbe superare persino l’impatto devastante del COVID-19. Il concetto di Malattia X è stato introdotto per la prima volta nel febbraio 2018 nell’elenco aggiornato del Blueprint dell’OMS delle malattie per le quali investire in ricerca e sviluppo dovrebbe essere una priorità internazionale. Questo agente patogeno ipotetico rappresenta una minaccia molto reale per la salute umana, e il mondo deve prepararsi adeguatamente per rispondere a questa eventualità.













