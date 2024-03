NAPOLI: TUTELA DEL MARE. VITELLI (PD): “PIATTAFORME SUL LUNGOMARE SOLO  PRIMO PASSO, PRIORITA’ A BONIFICA MARE E SISTEMA FOGNARIO”

82 Visite

“Premetto che non c’è alcuna contrarietà di fondo o di principio alla

proposta della consigliera Sorrentino, anzi: la realizzazione di

piattaforme sulle scogliere del lungomare risponde a una risponde a

una necessità nella nostra città di luoghi in cui la fruizione della

linea di costa sia sempre più aperta ai cittadini. Penso però che

questa occasione debba anche essere il momento per allargare il

dibattito e ampliare la nostra visione su ciò che rappresenta la

risorsa mare”. Così in una nota Mariagrazia Vitelli, consigliera

comunale di Napoli del Partito Democratico.

“Penso che il rapporto tra questa risorsa e la città debba andare ben

oltre l’installazione di queste piattaforme, e penso che fermarsi alla

creazione di questi solarium sul lungomare significherebbe

accontentarsi – aggiunge Vitelli – credo che occorra un programma

serio per accelerare le bonifiche delle acque, accompagnato dalla

necessità di ammodernare il sistema fognario. Va costruito per

esempio un depuratore, o comunque vanno realizzati interventi per

separare le acque bianche dalle acque nere. In alternativa, a mare

continuerà a finirci di tutto”.

Vitelli pone poi l’accento su alcune questioni specifiche: “Abbiamo la

necessità di delocalizzare lo scarico di Cala Badessa, sollevata da

diverse associazioni come CSI Gaiola Onlus, così come un confronto più

concreto sul progetto di raddoppio del collettore dell’Arena

Sant’Antonio, nella spiaggetta di Coroglio, a sinistra di Nisida, a

100 metri da quello già esistente. Pertanto al di là degli aspetti

concreti che riguarderanno l’attuazione della proposta specifica,

penso che l’amministrazione debba concentrarsi anche su altre priorità

in rapporto a questa risorsa che, insieme ad altre, rende la nostra

città un unicum mondiale”.

#fiancoafianco #mariagraziainconsigliopd

Mariagrazia Vitelli

Consigliera gruppo PD Comune di Napoli













