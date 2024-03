Retromarcia De Luca, positive le dichiarazioni di Meloni su fondi Coesione

246 Visite

Leggo le dichiarazioni del Presidente del Consiglio Meloni a Bolzano, e le considero molto positive, per la conferma del necessario spirito di collaborazione fra Governo e Regioni, in relazione ai Fondi di Coesione”.

Lo dice il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, in un comunicato, auspicando la sottoscrizione dell’accordo con la Campania in tempi brevi.

“La Regione Campania – osserva De Luca – ha inviato da 5 mesi il suo programma di investimenti, che è frutto delle esigenze poste dai Comuni e condivise, per la decisiva parte infrastrutturale, con i Ministeri interessati.













