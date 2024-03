A Marano domani la gara podistica di beneficenza. Si corre tra buche e voragini, gli amministratori si sono assunti molte responsabilità

164 Visite

Per il primo anno la parrocchia di San Castrese organizza una gara podistica di beneficenza sul territorio di Marano. Il percorso prevede il transito in diverse strade del territorio e, pertanto, dalle 7,30 alle 9,00 è previsto il divieto di circolazione in alcune strade della città.

La gara podistica vedrà la partecipazione di tanti atleti e si svolgerà su un manto stradale caratterizzato (come è tristemente noto) da buche di ogni genere e voragini come quella di Via Unione Sovietica, particolarmente pericolose. Inoltre il clima non è dei migliori e la pioggia in questa ore cade in maniera incessante. Insomma il Comune e gli organizzatori si sono assunti un grande rischio, visto e considerato il deterioramente delle arterie stradali.













