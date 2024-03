“Zio Rocco” torna nella casa del Grande Fratello con la ricetta delle castagnole di pasta bignè ripiene di ricotta dolce

46 Visite

Negli anni è diventato l’appuntamento più goloso per i concorrenti del Grande Fratello. Torna per la quarta volta nella casa più spiata d’Italia su Canale 5, l’arte del pastry chef Rocco Cannavino, in arte Zio Rocco. Stavolta i concorrenti hanno guardato sul maxischermo in salotto Rocco intento nel preparare la ricetta delle castagnole di pasta bignè ripiene di ricotta dolce, per poi cimentarsi nel riprodurlo.

“Zio Rocco” ha scelto questo dolce perché «sono di una bontà esagerata e facili da realizzare». Per farlo ha utilizzando la farina “Pasticceria” del Mulino Caputo. I più bravi a emularlo verranno premiati in prima serata nella trasmissione condotta da Alfonso Signorini.

Prosegue così la missione del pastry chef di elevare i piccoli lievitati a dolci gourmet, sempre rivalutando il territorio collaborando con piccoli produttori e agricoltori locali. Oltre i suoi affollatissimi Lab Store a Napoli e Pomigliano d’Arco, sta ultimando un grande hub a Giugliano in Campania per la preparazione delle sue bontà che verranno esportate in tutta in Italia e nel mondo col marchio “Zio Rocco the italian baker”.

