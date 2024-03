Napoli: micro-nido abusivo scoperto in casa nel centro storico

85 Visite

Agenti della Polizia Municipale di Napoli, Unità operativa Tutela emergenze sociali e minori, hanno scoperto, all’ interno di un appartamento del centro storico, un micro-nido per bambini da 0 a 36 mesi totalmente abusivo. All’interno della struttura erano presenti 9 bambini, tutti al di sotto dei 36 mesi, raccolti in un unico vano di circa 25 mq. Gli agenti hanno accertato che agli stessi venivano somministrati pasti, anche questa attività priva della specifica autorizzazione comunale. Alla titolare è stata comminata una sanzione amministrativa e intimata la cessazione immediata dell’attività di micro-nido. I caschi bianchi provvederanno inoltre a segnalare il nido abusivo agli uffici Area Educazione del Comune di Napoli per le ulteriori sanzioni.













