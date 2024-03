Viene beccato fuori casa, ma non è evasione: assoluzione per un 42enne di Bagnoli

70 Visite

Marcone Giacomo, classe 82, vanta ben 17 condanne nel casellario giudiziale, per plurime rapine aggravate, estorsione, stupefacenti, lesioni, resistenza a pubblico ufficiale, e ben 6 condanne per evasione. Però per l’ultima evasione contestata, c’è stato il lieto fine: la sentenza di assoluzione!

Marcone Giacomo, difeso dall’avvocato Luigi Poziello del Foro di Napoli Nord, si trovava agli arresti domiciliari per rapine, allorquando durante un controllo dei Carabinieri del Nucleo di Bagnoli non solo si trovava fuori casa, ma intenti a parlare con altre 2 persone, ironia della sorte anche loro agli arresti domiciliari. Invocando una recente Sentenza della Corte di Cassazione, il difensore ha fatto leva sul fatto che Marcone si trovava a 7/8 metri dalla propria abitazione e che la condotta commessa non era penalmente rilevante, perché l’imputato non voleva evadere dagli arresti domiciliari, ma stava semplicemente chiacchierando con 2 amici di vecchia data, che non vedeva da tempo, proprio

Perché ristretto ai domiciliari.













