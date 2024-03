Elezioni Usa – Super Tuesday, Trump vince in 14 stati: “Abbiamo fatto la storia”

94 Visite

PALM BEACH (FLORIDA) — È a Mar-a-Lago, la sua seconda casa di 118 stanze (diventata la prima, dopo la presidenza), che Donald Trump festeggia i risultati del Super Tuesday. Gli invitati chiacchierano in piedi ed esultano ogni volta che sugli schermi, nell’arco della serata, appaiono gli Stati in cui Trump ha vinto — la California, il Texas e altri dieci, ma non il Vermont strappatogli da Nikki Haley. Verso le dieci di sera, Trump fa il suo ingresso dall’entrata principale e procede fino al palco pieno di bandiere. «Non lo chiamano Super Tuesday per caso», dice. «Mi dicono che non c’è mai stato un Super Tuesday così, questa è stata una giornata straordinaria, un incredibile periodo nella storia del nostro Paese». La folla accompagna il discorso al grido «Usa, Usa» e alla fine qualcuno proclama «We love you!».

L’ex presidente è ormai ad un passo dalla nomination repubblicana con cui cercherà di scalare di nuovo la Casa Bianca: potrebbe ottenerla matematicamente il 12 marzo.