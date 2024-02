Marano, lavori di pulizia per 27mila euro nella zona stadio e dintorni. I lettori: “Ma è tantissimo”

158 Visite

Scusate ma 27000 euro per fare quell’intervento di pulizia nello stadio (perimetro scuola Levi e spogliatoi e aree limitrofe) e il Segré. A me e tanti altri sembra una cifra non congrua. Qualcuno può fare chiarezza?

Enzo (Marano)

Ricordiamo che, come si evince da un atto comunale, l’ente ha impegnato 27mila euro per la pulizia di alcune aree ricadenti nella zona dello stadio. Nelle ultime ore i mezzi della ditta incaricata sono entrati in azione. La cifra sborsata o da sborsare è di 27 mila euro. Tanto, poco, giusto?













