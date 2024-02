De Luca e i soldi pubblici dei campani per attaccare la premier

62 Visite

Un altro capitolo nel duello tra Vincenzo De Luca e Giorgia Meloni. Adesso la Regione Campania usa i soldi dei cittadini per attaccare il premier e il governo. Infatti, come riporta l’Adnkronos, il governatore ha usato i soldi dei contribuenti campani per una campagna a colpi di manifesti contro l’esecutivo di centrodestra. Lo slogan comparso su diversi manifesti questa mattina con tanto di logo della Regione Campania è questo: “Il governo Meloni tradisce il Sud”.

C’è anche l’elenco delle richieste che l’esecutivo non avrebbe sinora accolto dalla Campania, puntando soprattutto sul blocco dei fondi Ue che dura da 18 mesi, dei fondi per la cultura; dei fondi per le strade e di quelli per i Campi Flegrei e quelli per i Comuni, avviati verso il dissesto. Secondo quanto si apprende dalla Regione, si tratterebbe di una “campagna istituzionale in quanto è a difesa dei cittadini campani”.













