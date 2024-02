Quarto, ex custodi scuole occupanti di alloggi comunali: al via le operazioni di sgombero

149 Visite

Sgombero coatto in corso nel comune di Quarto. Operazioni che attengono allo sgombero di un alloggio in uso all’ex custode della scuola media statale Piero Gobetti. Sul posto sono presenti gli agenti della polizia di Stato, i carabinieri della compagnia di Pozzuoli e gli agenti della polizia locale nonché i responsabili dei settore patrimonio e lavori pubblici del comune flegreo. Il Comune di Quarto ha già liberato altri tre alloggi, anch’essi a lungo occupati abusivamente da ex custodi delle scuole del territorio: si tratta delle scuole Casalanno, Eduardo De Filippo e Paolo Borsellino.













