Napoli-Genoa. Mazzarri: “Pensiamo solo a vincere”. Osimhen verso la panchina

“Da oggi c’è solo da pensare che si deve vincere. Mancano 15 partite alla fine del campionato e dobbiamo recuperare 7 punti dal quarto posto a cominciare da domani contro il Genoa. In 15 gare ci sono 45 punti in palio ed è possibile rimontare, oggi dico che faremo di tutto per provare ad arrivare quarti. Provare vuol dire che i giocatori devono saperlo e prendersi le responsabilità, come faccio io”. Lo ha detto Walter Mazzarri, allenatore del Napoli, alla viglia della sfida di campionato di domani al Maradona.

Napoli (4-3-3): 1 Meret, 22 Di Lorenzo, 33 Rrahmani, 3 Natan, 6 Mario Rui; 99 Anguissa, 68 Lobotka, 24 Cajuste; 21 Politano, 18 Simeone, 77 Kvaratskhelia. (95 Gollini, 14 Contini, 17 Olivera, 55 Ostigard, 30 Mazzocchi, 32 Dendoncker, 8 Traoré, 20 Zielinski, 29 Lindstrom, 26 Ngonge, 81 Raspadori, 9 Osimhen). All. Mazzarri Indisponibili: nessuno Squalificati: Juan Jesus Diffidati: Di Lorenzo, Mazzocchi, Rrahmani, Ngonge.

Genoa (3-5-2) 1 Martinez, 4 De Winter, 13 Bani, 22 Vasquez, 10 Messias, 17 Malinovskyi, 47 Badelj, 32 Frendrup, 20 Sabelli, 11 Gudmundsson, 19 Retegui. A disp. 16 Leali, 39 Sommariva, 23 Cittadini, 14 Vogliacco, 2 Thorsby, 5 Bohinen, 8 Strootman, 3 Martin, 55 Haps, 30 Ankeye, 90 Spence, 9 Vitinha, 18 Ekuban. All. Gilardino Squalificati: nessuno Diffidati: Retegui, Sabelli. Indisponibili: Matturro.

Arbitro: Sacchi di Macerata.













