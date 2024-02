De Luca alla manifestazione sui fondi, Meloni lo stronca: “Anziché protestare, iniziasse a lavorare”

131 Visite

Sui fondi di coesione i governatori si stanno dimostrando «tutti collaborativi tranne uno che non è molto collaborativo allo stato attuale. Rispetto per carità ma neanche mi stupisce troppo» perché «se si va a guardare il ciclo di programmazione 2014-2020 risulta speso il 24% della spesa». Così il premier Giorgia Meloni intervenendo al Porto di Gioia Tauro alla cerimonia di firma dell’Accordo per lo sviluppo e la coesione tra il Governo e la Regione Calabria.

«Se invece di fare le manifestazioni ci si mettesse a lavorare, forse si potrebbe ottenere qualche risultato in più», ha proseguito la presidente del Consiglio riferendosi – senza però citarlo – al governatore della Campania Vincenzo De Luca che, nelle stesse ore, è sceso in piazza a Roma per protestare contro la riforma dell’Autonomia.













